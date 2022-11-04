"Кому-то не хватает мужества": Немцы осудили Зеленского за нежелание встретиться с Путиным на G20

Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за нежелание участвовать в саммите G20, если там будет российский лидер Владимир Путин.

Немцы утверждают, что глава Незалежной должен сесть за стол переговоров, а саммит — это хорошая возможность продвинуться к мирному решению конфликта. Однако он этого не понимает и не имеет достаточно мужества, считают комментаторы.

"G20 приглашает его, он говорит нет, вопрос решён", — написал один из комментаторов.

"О нет, что бы мы делали без Зеленского на встрече G20, я был бы в отчаянии! Нет", — иронизирует другой.

"Зеленский хочет добиться, чтобы Путин отправился в Индонезию (на саммит G20. — Прим. Лайфа) несмотря ни на что", — пошутил третий читатель.

"Кому-то не хватает мужества для встречи с Путиным. Оно и понятно. После стольких оскорблений в адрес Путина и россиян", — отметил четвёртый.