"Кому-то не хватает мужества": Немцы осудили Зеленского за нежелание встретиться с Путиным на G20
Читатели Spiegel раскритиковали Зеленского за отказ встретиться с Путиным на саммите G20
Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за нежелание участвовать в саммите G20, если там будет российский лидер Владимир Путин.
Немцы утверждают, что глава Незалежной должен сесть за стол переговоров, а саммит — это хорошая возможность продвинуться к мирному решению конфликта. Однако он этого не понимает и не имеет достаточно мужества, считают комментаторы.
"G20 приглашает его, он говорит нет, вопрос решён", — написал один из комментаторов.
"О нет, что бы мы делали без Зеленского на встрече G20, я был бы в отчаянии! Нет", — иронизирует другой.
"Зеленский хочет добиться, чтобы Путин отправился в Индонезию (на саммит G20. — Прим. Лайфа) несмотря ни на что", — пошутил третий читатель.
"Кому-то не хватает мужества для встречи с Путиным. Оно и понятно. После стольких оскорблений в адрес Путина и россиян", — отметил четвёртый.
"Войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров. Так было всегда. Зеленский должен наконец это понять", — отметил ещё один комментатор.
Ранее Лайф писал о том, что Зеленский планирует отказаться от участия в саммите G20, если там будет присутствовать Путин. А президент РФ ранее заявлял, что вопрос о его поездке на саммит окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил глава государства.
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