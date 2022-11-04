На Запорожскую АЭС прибыли новые эксперты МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции произошла ротация экспертов миссии МАГАТЭ, в эту группу вошло девять человек. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"МАГАТЭ провело вторую ротацию миссии на ЗАЭС. В неё вошло девять человек", — написал он.