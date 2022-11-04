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4 ноября, 10:17

На Запорожскую АЭС прибыли новые эксперты МАГАТЭ

Рогов сообщил о ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции произошла ротация экспертов миссии МАГАТЭ, в эту группу вошло девять человек. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"МАГАТЭ провело вторую ротацию миссии на ЗАЭС. В неё вошло девять человек", — написал он.

Так, на дежурство заступили четыре эксперта из Австралии, Ливана, Словакии и Франции. Их сопровождают пять сотрудников Департамента безопасности и поддержки ООН, которые прибыли из Ливана, Молдавии и Таджикистана с основной задачей оказать содействие миссии в передвижении, подчеркнул Рогов.

МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

Лайф напоминает, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук

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