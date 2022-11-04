На Запорожскую АЭС прибыли новые эксперты МАГАТЭ
Рогов сообщил о ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
На Запорожской атомной электростанции произошла ротация экспертов миссии МАГАТЭ, в эту группу вошло девять человек. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"МАГАТЭ провело вторую ротацию миссии на ЗАЭС. В неё вошло девять человек", — написал он.
Так, на дежурство заступили четыре эксперта из Австралии, Ливана, Словакии и Франции. Их сопровождают пять сотрудников Департамента безопасности и поддержки ООН, которые прибыли из Ливана, Молдавии и Таджикистана с основной задачей оказать содействие миссии в передвижении, подчеркнул Рогов.
Лайф напоминает, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС / Сергей Мальгавко