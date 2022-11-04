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4 ноября, 10:12

Президент Раиси напомнил Байдену, что Иран был освобождён ещё 43 года назад

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что страна была освобождена ещё 43 года назад. Так он ответил на заявление американского лидера Джо Байдена, который пообещал сделать республику свободной.

"Иран был освобождён 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен", — сказал Раиси.

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Ранее Джо Байден выступил с неожиданным заявлением. Он отреагировал на чей-то возглас из аудитории и пообещал вскоре освободить Иран. При этом он добавил, что жители этой страны "освободят себя сами".

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Getty Images / Pacific Press

Илья Суриков

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