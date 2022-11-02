Технопоступь Тегерана: Какими технологиями Иран поделится с Россией Какой опыт иранских технологических производств востребован в России, и начнется ли война между Ираном и Саудовской Аравией, рассказали эксперты. 2 ноября, 19:59 Секретная подземная база дронов в Иране. Обложка © ТАСС / Zuma

Сотрудничество России и Ирана вышло на новый уровень, его стимулирует санкционное давление Запада. Обе страны — чемпионы по ограничениям со стороны Америки и Европы, но если Россия подвергается тотальной экономической войне в последние годы, то Иран держит оборону с 1979 года. Что означают технологические контракты для России и Ирана?

В ноябре "Газпром" заключит с Ираном несколько миллиардных контрактов, которые являются частью рамочного соглашения на сумму 40 млрд долларов, подписанного в результате визита президента России Владимира Путина в Тегеран.

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи в здании аппарата президента Исламской Республики Иран, Тегеран, 19 июля 2022 года. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сотрудничество России с Ираном имеет давние корни и выгодно обеим странам. Например, Иран таким образом имел возможность продавать свою нефть, когда Россия платила за неё рублями, что стимулировало Тегеран развивать двустороннюю торговлю, покупая именно российские товары, напоминает политолог Александр Роджерс. Теперь, по его словам, Россия смогла получить большое количество высокотехнологичных газовых турбин в обход наложенных уже на неё санкций. У нас существует предубеждение, что мы обязательно должны разрабатывать и производить абсолютно всё самостоятельно. Но такого нет ни в одной стране мира — ни в США, ни в Китае. Зачастую это слишком долго и дорого, проще закупить нужное в ограниченных количествах оборудование где-то ещё.

Турбины

Российский газовый монополист подписал контракт с Исламской республикой на поставку 40 газовых турбин. Китайское издание Baijiahao констатирует, что сделку нельзя недооценивать. Она демонстрирует, что Россия не одна. Отрезанное от многих западных технологий государство продолжает получать международную поддержку, несмотря на все попытки Вашингтона и его союзников перерезать каналы снабжения Москвы.

Но мало кто знает, что иранские газовые турбины, созданные по американским технологиям, превосходят их, так как Тегеран воспользовался разработками своих западных коллег с учётом перспектив повышенных нагрузок в эксплуатации. А для России теперь это крайне актуально на турецком направлении, где планируется создать европейский газовый хаб взамен почивших проектов "Северных потоков".

— Для Ирана — это крупнейшая сделка в современной истории технологического экспорта. С 2017 года Тегеран заявлял, что 85% нефтегазовой инфраструктуры он обеспечивает самостоятельно. У Ирана есть несколько компаний, которые занимаются таким производством. Газовые турбины MGT–70, которые закупила Россия, являются модернизированной калькой с газовых турбин "Сименс", что использовались в российской системе трубопроводов. При этом Иран заявляет, что новые турбины превосходят западные аналоги, — отмечает востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Газовая турбина. Фото © ТАСС / DPA / Maurizio Gambarini

Иранские беспилотники

Иран с 1979 года стал чемпионом по санкционному давлению. Находясь в таких условиях, Тегеран был вынужден самостоятельно заниматься технологическими разработками и производством.

— Промышленную отрасль Тегерана можно сопоставить с турецкой, — полагает Василий Останин-Головня. — Иран никогда не стеснялся прибегать к промышленному шпионажу, осваивать и внедрять западные наработки, чему способствовала большая иранская диаспора в странах Европы и США.

Эксперт объясняет, что в 1984 году, когда США ввели полное оружейное эмбарго против Ирана, это ещё больше подстегнуло Тегеран ускорить разработки в военно-промышленной сфере, реактивной артиллерии, военных ракет и беспилотников. Например, "Шахид–136", подозрительно напоминающий "Герань-2", летает на своих двигателях и является калькой с немецкого производства Limbach Flugmotoren. Модель "Шахид–129" визуально сильно отличается от израильского беспилотника Hermes, однако представляет копию его начинки. Модель "Шахид–171" — модернизированная копия американского RQ-170 Sentine Lockheed Martin, который эксплуатировался в Афганистане с 2007 года, а иранский аналог появился спустя семь лет. Такое освоение чужих технологий и адаптация к своим нуждам возникала у Ирана не только из-за вопросов безопасности своих границ, но и из-за очагов региональной напряжённости, подобных Афганистану, Сирии, Йемену и Ливану, где применяются турецкие, израильские образцы вооружения.

Дрон Shahed–171 на военной выставке. Фото © Getty Images / Morteza Nikoubazl / NurPhoto

Что означает обострение конфликта между Ираном и Саудовской Аравией

Война между Ираном и арабскими монархиями никогда не прекращалась. Вдоль всех границ Ирана присутствуют длительные военные конфликты, плюс ко всему, с сентября в этой стране проходят протесты, спровоцированные убийством курдской активистки, которую западные СМИ выдают как борца за права женщин, — для того, чтобы направить симпатии своей аудитории в нужную им сторону, напоминает востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

— Основные митинги проходили в иранской части Курдистана, который граничит с иракской границей. Возможно, Иран в ближайшее время проведёт очередную спецоперацию на севере Ирака. Однако прямая агрессия со стороны Тегерана в сторону Саудовской Аравии маловероятна, потому что у них и так идёт прокси-война на территории Йемена, — прогнозирует востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. — На мой взгляд, тот факт, что саудовские элиты передали информацию The Wall Street Journal о якобы подготовке Ирана к боевым действиям против СА, — это попытка напомнить о давних союзнических стратегических отношениях с США. Что СА важна Штатам не только как бензоколонка, но и как региональный плацдарм на Ближнем Востоке. Потому что у США на территории арабских монархий находится немало вооружений и контингента.

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Иран и Саудовская Аравия — очень серьёзные противники, которые конкурируют за лидерство в исламском мире при помощи прокси-войн на территории ряда стран. Если Эр-Рияд принадлежит к суннитской ветви ислама, то Тегеран — к шиитской.

— Их претензии на региональное доминирование во всём регионе — давняя проблема Ближнего Востока. Пока удары наносились йеменскими хуситами (этнической проиранской группой), которые получают от Тегерана оружие для нападения на объекты Эр-Рияда, а тот периодически бомбит их в ответ, вряд ли начнётся прямое столкновение. Сейчас появление новостей о начале боевых действий может оказаться частью медийной кампании против Ирана. Хотя никто не даст гарантий, что противоречия не приведут к вспышке, — отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Фото © ТАСС / Aleksandr Gusev Станут ли беспилотники из Ирана ударным кулаком дронов Российской армии? 0 Тегеран уже поделился с РФ технологией и ждёт взаимности в другой сфере Составит третью часть Это просто контрольная закупка Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева