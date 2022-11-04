Врач назвала два вида аллергии, которые подстерегают в холодное время года

Аллергию могут вызывать не только химические вещества, но и физические факторы, а низкая температура — как раз один из них. Так, если у человека на лице, шее или руках после кратковременного пребывания на морозе появились красные пятна, сопровождающиеся зудом или жжением, возможно, это проявление холодовой крапивницы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-аллерголог Елена Гучапшева.

Для подтверждения аллергии на холод проводят провокационный тест: кубик льда, упакованный в полиэтилен, помещают на кожу на 10–20 минут, после чего в течение получаса наблюдают, пока не появятся признаки крапивницы. За 48 часов перед прохождением теста нельзя принимать противоаллергические препараты, предупредила врач. Поскольку холодовая аллергия проявляется на фоне пониженных температур, то в качестве профилактики состояния специалист рекомендует исключить любые провоцирующие факторы.

"По возможности тепло одеваться, не умываться холодной водой, не пить холодных напитков, не купаться в открытых водоёмах. Обязательно за 40 минут до выхода на улицу использовать защитный крем. Также нужно принимать противоаллергические препараты второго поколения, которые можно с минимальным вредом для здоровья длительно использовать", — пояснила Гучапшева.

По словам медика, вторая немаловажная проблема, с которой могут столкнуться аллергики в холодную пору, это аллергия на шерсть. Проявляется она покраснением кожи в месте контакта с шерстью, параллельно с этим человека могут беспокоить жжение, зуд, шелушение, в ряде случаев даже может появиться отёк.

"Парадоксально, но человек может носить шерстяные вещи из шерсти кролика или верблюда, но не переносить овечью шерсть и наоборот. На шерсть овцы может проявляться реакция ещё из-за содержания ланолина, по-другому его называют шерстяным воском. Плюс натуральная шерсть — это идеальная среда для обитания пылевых клещей", — отметила собеседница.

Для подтверждения аллергической реакции на шерстяные вещи, по её словам, необходимо сдать анализ крови на общий иммуноглобулин IgE. При этом детям исследование лучше проводить после шести месяцев, резюмировала Гучапшева.