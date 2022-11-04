7 особенностей женщины, которую никогда не замечают мужчины

Многие представительницы прекрасного пола наивно считают, что внешняя красота играет невероятно большую роль в привлечении мужчины. Совсем не подозревая, что это как раз далеко не главное. Да, кавалер может клюнуть на внешность, но, немного поговорив с понравившейся особой, может сразу удалиться. Вы наверняка встречали много одиноких несчастных красавиц и счастливых, но обычных и порой ничем не примечательных дам. Почему так происходит? Дело в том, что иногда девушки совершают эти ошибки, из-за которых становятся невидимыми для парней.

1. Девушка ведёт себя скованно, поза тела закрытая

При встрече или знакомстве с женщиной мужчина подсознательно оценивает не только внешние данные, но и язык тела избранницы. Даже если у неё бравые речи, настоящие эмоции и чувства девушка скромная сыграть не сможет. Скованные, зажатые движения дают кавалеру сигналы, что девушка ему не рада, не желает быть с ним и вообще продолжать общение. Закрытая поза, например скрещённые на груди руки или нога, закинутая на другую, и вовсе может отпугнуть ухажёра. Он даже не решится подойти. Хотя женщина в этот момент может думать о том, как здорово было бы познакомиться с кем-то.

2. С этой женщиной мужчине не о чем поговорить

Незаметными для парней становятся и девушки, с которыми не о чем поговорить. Фото © Shutterstock

Красота в женщине не так уж и важна, когда дело касается интересов. Любоваться на спутницу можно первые десять минут, а потом мужчине попросту станет скучно. Поэтому ещё одна причина, почему девушка остаётся незаметной для противоположного пола, — отсутствие общих интересов. Это достаточно важный аспект для отношений. Даже если вы на какое-то время станете любовниками, всё равно в итоге партнёр выберет ту, с которой будет что обсудить.

3. Дама страдает завышенной самооценкой

Ещё одна распространённая ошибка одиноких и незаметных для кавалеров женщин — завышенная самооценка. Про таких обычно говорят "на кривой козе не подъедешь". С особой, что изначально смотрит на всех мужчин свысока, считая каждого недостойным, найти общий язык очень тяжело. Кому будет приятно, если сразу же поставят перед фактом, что вы никогда не достигнете уровня, чтобы понравиться такой персоне. Вот и получается, что такие "снежные королевы" остаются в одиночестве и всё ждут несуществующих принцев.

4. Или же у девушки слишком низкая самооценка

Мужчины перестают замечать пусть даже и красивых женщин, если у этих дам низкая самооценка. Фото © Shutterstock

Другой случай — когда женщина максимально не уверена в себе. Она сутулится, старается привлекать как можно меньше внимания, неброско одевается и тихо говорит. При редком общении с сильным полом такая особа может даже не смотреть мужчине в глаза. Чем подсознательно подаст ему сигнал о страхе. Нервозность дамы передастся кавалеру, и это не приведёт ни к чему хорошему. Даже если женщина очень хочет влюбиться и найти мужчину мечты, с низкой самооценкой ей это будет сделать очень трудно. Стоит сначала разобраться с проблемой самовосприятия.

5. Женщина боится потерь и предательства

Из предыдущего пункта вытекает ещё одна особенность поведения девушки, на которую вряд ли обратят внимание парни. Страх сковывает и не даёт наслаждаться моментом. Та женщина, которая в прошлом испытала предательство, может ещё долгое время считать, что все партнёры поступят с ней так же некрасиво, как и предыдущий. А пока мужчины рядом нет, можно и не беспокоиться о сердечной боли. Из-за такой установки женщина подсознательно избегает возможности познакомиться или пообщаться с противоположным полом, отталкивает парней языком тела или жестами.

6. Девушка обозлилась на всех мужчин из-за неудач в прошлых отношениях

Невидимку для мужчин из барышни может сделать и её озлобленность. Фото © Shutterstock

Невидимку для мужчин из барышни делает и её озлобленность. Можно расстаться с некогда любимым человеком по разным причинам, но, если не отпустить ситуацию, новых возможностей стать счастливой так и не появится. Агрессивных девушек, кто демонстративно показывает самостоятельность и независимость от парней, ухажёры не любят. Они не обращают на них внимания, потому что понимают: она справится и без него. В отношениях партнёр для дамы сердца хочет быть надёжной опорой и сильным защитником. Зачем ему тратить время на ту, кто верит, что все мужчины — личности так себе?

7. Дама не умеет принимать комплименты