Волонтёр из Харькова попросила Путина упростить процедуру получения паспорта для беженцев

Активистка Общероссийского народного фронта из Харькова Татьяна Нодь попросила президента РФ Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для беженцев. В ответ лидер страны пообещал, что этот вопрос постепенно решится.

Девушка-волонтёр из Харькова попросила у Путина упростить процедуру получения паспортов для беженцев. Видео © LIFE

"Многие беженцы ко мне обращаются, и я сама с этой проблемой столкнулась — оформление паспорта. Чтобы стать гражданином этой страны, устроиться на работу и внести свой вклад", — отметила активистка.

Она рассказала президенту, что некоторые люди уезжали с одним паспортом, а другие даже не могут найти, где получить временную прописку. По словам Татьяны Нодь, президент пообещал ей, что этот процесс в России будет постепенно налаживаться.

"Он сказал, что это будет постепенно налаживаться, в дальнейшем это будет упрощённо и все будет хорошо. Он сказал, что они заботятся о нас", — сказала девушка-волонтёр.

Она также добавила, что испытала положительные эмоции при общении с Путиным, и назвала его человеком с тёплой, но очень сильной энергетикой.