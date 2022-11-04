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4 ноября, 11:39

"Эмоции через край": Волонтёр из Харькова рассказала о тёплой и одновременно сильной энергетике Путина

Волонтёр из Харькова поделилась эмоциями от встречи с Путиным

Активистка Общероссийского народного фронта из Харькова Татьяна Нодь рассказала об эмоциях после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. С главой государства у девушки был диалог по поводу упрощения процедуры получения гражданства РФ для украинских беженцев.

Жительница Харькова рассказала о тёплой и одновременно сильной энергетике Путина. Видео © LIFE

"Эмоции просто через край, такой энергетики — тёплой и одновременно сильной — я не чувствовала никогда вообще. Сильный человек", — рассказала девушка.

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Ранее Лайф сообщал, что Путин во время общения с волонтёрами на Красной площади призвал вывезти мирных жителей Херсона из наиболее опасных зон. По словам президента, граждане не должны страдать от обстрелов, "каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями".

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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