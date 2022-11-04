"Эмоции через край": Волонтёр из Харькова рассказала о тёплой и одновременно сильной энергетике Путина

Активистка Общероссийского народного фронта из Харькова Татьяна Нодь рассказала об эмоциях после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. С главой государства у девушки был диалог по поводу упрощения процедуры получения гражданства РФ для украинских беженцев.

Жительница Харькова рассказала о тёплой и одновременно сильной энергетике Путина. Видео © LIFE

"Эмоции просто через край, такой энергетики — тёплой и одновременно сильной — я не чувствовала никогда вообще. Сильный человек", — рассказала девушка.