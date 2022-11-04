В США назвали самую красную линию для Москвы

Вступление Украины в Североатлантический альянс — самая красная линия для России. Об этом заявил бывший глава американской дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для издания Newsweek.

"Нетрудно понять, почему Украина для Москвы является самой яркой из всех красных линий", — подчеркнул он.

По словам Ранделла, Крым имеет большое историческое значение. И если бы он стал частью альянса, то Кремль отреагировал бы так же, как Вашингтон из-за размещённых на Кубе советских ядерных ракет. При этом НАТО намеренно проигнорировало интересы региональной безопасности РФ, продолжая принимать в состав бывшие страны СССР.

"Расширение НАТО на восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны", — писал в 1997 году американский дипломат Джордж Кеннан.

При этом Ранделл отметил, что Запад не прилагает особых усилий для урегулирования украинского кризиса. Он считает, что прекращение огня, нейтралитет Незалежной, а также отмену экономических санкций необходимо обсудить, а не отмахиваться от них. Но американским политикам стоит обратить внимание, что Украина остаётся коррумпированной страной, которой всё тяжелее помочь с деньгами. А вот Россия, подчеркнул автор, в значительной степени сама обеспечивает себя продовольствием, энергией и вооружением.