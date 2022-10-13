В Совбезе России назвали возможную причину начала третьей мировой войны

В НАТО понимают, что если Украина будет принята в альянс, то вступит в действие пятая статья о коллективной обороне и может начаться третья мировая война. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его словам, это понимает и Киев, а заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО — это лишь пропагандистский ход.



"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны", — сказал Венедиктов в интервью ТАСС.

По его мнению, на это и расчёт властей Украины — "создать информационный шум", попытаться привлечь к себе внимание. Впрочем, Венедиктов признался, что уверен: учитывая "отрыв от реальности" Киева, там есть те, кто на самом деле рассчитывает на принятие страны в НАТО.

Он также заметил, что, хоть альянс и заявляет о своей непричастности к украинским событиям, все понимают, что он является непосредственным участником конфликта. Также, подчеркнул Венедиктов, НАТО понимает всю самоубийственность принятия Украины в свой состав.

Представитель Совбеза РФ напомнил, что инициативу Киева горячо поддержали только восточноевропейцы, включая прибалтов, а вот "серьёзные" державы и Брюссель сразу "выдали стандартный набор контраргументов": несоответствие стандартам НАТО, наличие территориальных споров и другие. Неприемлем этот шаг и для России, подчеркнул заместитель секретаря Совбеза РФ.