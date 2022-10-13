Под Киевом прогремело несколько взрывов
В Киевской области утром 13 октября прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.
"Киевщина! Удары по одной из громад (общин. — Прим. ред.) области. Предварительно — атака дронов-камикадзе", — написал он в соцсетях.
Кулеба призвал местных жителей искать укрытиях до отбоя тревоги и не публиковать в социальных сетях фото и видео с последствиями взрывов. А заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры. Он не уточнил, по каким именно.
Лайф рассказывал, что 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. Утром 11 октября на территории Украины опять была объявлена воздушная тревога. Прогремели новые взрывы на объектах энергетики. В Минобороны также заявили, что все планируемые цели были поражены.
ТАСС \ DPA \ Hannah Wagner