Под Киевом прогремело несколько взрывов

В Киевской области утром 13 октября прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

"Киевщина! Удары по одной из громад (общин. — Прим. ред.) области. Предварительно — атака дронов-камикадзе" , — написал он в соцсетях.

Кулеба призвал местных жителей искать укрытиях до отбоя тревоги и не публиковать в социальных сетях фото и видео с последствиями взрывов. А заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры. Он не уточнил, по каким именно.