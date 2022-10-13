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13 октября, 03:27

Под Киевом прогремело несколько взрывов

В Киевской области утром 13 октября прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

"Киевщина! Удары по одной из громад (общин. — Прим. ред.) области. Предварительно — атака дронов-камикадзе", — написал он в соцсетях.

Кулеба призвал местных жителей искать укрытиях до отбоя тревоги и не публиковать в социальных сетях фото и видео с последствиями взрывов. А заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры. Он не уточнил, по каким именно.

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Лайф рассказывал, что 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. Утром 11 октября на территории Украины опять была объявлена воздушная тревога. Прогремели новые взрывы на объектах энергетики. В Минобороны также заявили, что все планируемые цели были поражены.

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ТАСС \ DPA \ Hannah Wagner

Андрей Григорьев

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