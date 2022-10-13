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13 октября, 03:23

Совбез РФ: Ядерная доктрина России — не меню в ресторане

Ядерная доктрина России, как и все документы стратегического планирования, предусматривает разные сценарии развития ситуации. Поэтому её частая корректировка не нужна. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Документы стратегического планирования — это не меню в ресторане, которое можно перепечатывать хоть каждую неделю. Они разрабатываются в расчёте на самые разные сценарии, просчитывается каждая мелочь, выверяется всё до деталей, поэтому изменение обстановки не означает автоматической корректировки доктрин", — сказал он в интервью ТАСС.

Венедиктов подчеркнул, что всё это относится и к теме ядерного сдерживания. Так он ответил на вопрос, возможны ли изменения в ядерной доктрине России с учётом того, что она была утверждена два года назад, когда международная ситуация была совершенно другой.

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Лайф рассказывал, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в строгом соответствии с ядерной доктриной. Если на Москву или её союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений или же возникнет угроза самому существованию нашего государства в результате действий противника, то РФ вправе ответить ядерным ударом, пояснил политик.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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