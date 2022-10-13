Совбез РФ: Ядерная доктрина России — не меню в ресторане
Ядерная доктрина России, как и все документы стратегического планирования, предусматривает разные сценарии развития ситуации. Поэтому её частая корректировка не нужна. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Документы стратегического планирования — это не меню в ресторане, которое можно перепечатывать хоть каждую неделю. Они разрабатываются в расчёте на самые разные сценарии, просчитывается каждая мелочь, выверяется всё до деталей, поэтому изменение обстановки не означает автоматической корректировки доктрин", — сказал он в интервью ТАСС.
Венедиктов подчеркнул, что всё это относится и к теме ядерного сдерживания. Так он ответил на вопрос, возможны ли изменения в ядерной доктрине России с учётом того, что она была утверждена два года назад, когда международная ситуация была совершенно другой.
Лайф рассказывал, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в строгом соответствии с ядерной доктриной. Если на Москву или её союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений или же возникнет угроза самому существованию нашего государства в результате действий противника, то РФ вправе ответить ядерным ударом, пояснил политик.
Минобороны РФ