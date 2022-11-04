Путин: Поддержка семей мобилизованных является одной из важнейших задач
Помощь родным и близким мобилизованных граждан является одной из важнейших задач. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что уже называл помощь таким семьям святой обязанностью всех уровней и органов власти. Однако "вдвойне ценно" то, что к этой работе присоединились ещё и волонтёры. Как отметил российский лидер, это означает, что люди помогают другим "не по долгу службы, а по зову сердца".
"Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня", — сказал Путин во время общения с волонтёрами после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
Ранее Лайф сообщал, что Путин в ходе общения с активистами призвал вывезти мирных жителей Херсона из наиболее опасных зон. По словам президента, граждане не должны страдать от обстрелов, "каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями".