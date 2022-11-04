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4 ноября, 11:55

Путин: Поддержка семей мобилизованных является одной из важнейших задач

Помощь родным и близким мобилизованных граждан является одной из важнейших задач. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что уже называл помощь таким семьям святой обязанностью всех уровней и органов власти. Однако "вдвойне ценно" то, что к этой работе присоединились ещё и волонтёры. Как отметил российский лидер, это означает, что люди помогают другим "не по долгу службы, а по зову сердца".

"Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня", — сказал Путин во время общения с волонтёрами после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Путин заявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек

Путин заявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек

Ранее Лайф сообщал, что Путин в ходе общения с активистами призвал вывезти мирных жителей Херсона из наиболее опасных зон. По словам президента, граждане не должны страдать от обстрелов, "каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями".

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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