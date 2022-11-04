Путин подписал закон о статусе добровольцев, содействующих ВС РФ
Добровольцы, которые помогают ВС РФ, теперь получили статус военнослужащих по контракту. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Стоит отметить, что на таких лиц будут распространяться льготы и соцгарантии.
В документе, который размещён на правовом портале, сказано, что добровольческие формирования могут быть задействованы, в частности, во время мобилизации, военного положения, а также при вооружённых конфликтах и в период контртеррористических операций. Стоит отметить, что такие подразделения будет организовывать Минобороны РФ по решению главы государства. Кроме того, ведомство будет определять численность, задачи, районы действий, а также срок использования добровольцев. Министерство также будет причастно к вопросам выдачи военным необходимого вооружения и техники и не оставит без внимания оказание медпомощи и выплаты.
Добавим, что добровольцами могут стать россияне, которые заключили контракт, и бойцы, которых направило Минобороны РФ. Причём у человека есть возможность покинуть формирование по своей воле, однако это происходит с учётом условий, которые есть в соглашении.
Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период частичной мобилизации. Соответствующий документ уже обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
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