Путин подписал закон о статусе добровольцев, содействующих ВС РФ

В документе, который размещён на правовом портале, сказано, что добровольческие формирования могут быть задействованы, в частности, во время мобилизации, военного положения, а также при вооружённых конфликтах и в период контртеррористических операций. Стоит отметить, что такие подразделения будет организовывать Минобороны РФ по решению главы государства. Кроме того, ведомство будет определять численность, задачи, районы действий, а также срок использования добровольцев. Министерство также будет причастно к вопросам выдачи военным необходимого вооружения и техники и не оставит без внимания оказание медпомощи и выплаты.