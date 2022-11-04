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Опубликовано 4 ноября 2022, 12:10
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Появилось видео уничтожения катера ВСУ российским дроном "Ланцет"

Российский беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский катер в акватории Днепра

Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский военный катер в акватории реки Днепр. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Архангел спецназа".

Кадры уничтожения катера ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет". Видео © Telegram / "Архангел спецназа Z"

На кадрах видно, что дрон-камикадзе после обнаружения цели попал в край палубы, после чего началось задымление. Атаку "Ланцета" снял на видео разведывательный беспилотник.

ВС РФ отбросили подразделения ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ отбросили подразделения ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 95 бойцов ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Кроме того, российские военные уничтожили десять боевых бронированных машин противника.

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Telegram / "Архангел спецназа Z"

Наталья Исакова
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