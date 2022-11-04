Появилось видео уничтожения катера ВСУ российским дроном "Ланцет"
Российский беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский катер в акватории Днепра
Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский военный катер в акватории реки Днепр. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Архангел спецназа".
Кадры уничтожения катера ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет". Видео © Telegram / "Архангел спецназа Z"
На кадрах видно, что дрон-камикадзе после обнаружения цели попал в край палубы, после чего началось задымление. Атаку "Ланцета" снял на видео разведывательный беспилотник.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 95 бойцов ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Кроме того, российские военные уничтожили десять боевых бронированных машин противника.
Telegram / "Архангел спецназа Z"