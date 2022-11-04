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4 ноября, 12:45

Патриарх Кирилл уличил западные страны в духовной и традиционной агрессии

Патриарх Кирилл: Запад пытается запретить русскую культуру

Запад пытается запретить русскую культуру из-за её готовности утверждать Божью правду. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День Казанской иконы Божией Матери, обращаясь к верующим после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского близ Переделкина.

"Русская культура давно перешагнула национальные рамки, став неотъемлемой частью общего наследия всего человечества. К сожалению, сегодня мы наблюдаем деструктивные попытки, предпринимаемые рядом западных стран, запретить или исключить из повестки дня русскую культуру", — приводит РИА "Новости" его слова.

Западные критики уверены, подчеркнул патриарх, что вина русской культуры состоит в традиционности, обращении к фундаментальным качествам человеческой души, а также готовности утверждать красоту и силу христианства. Против России проявляется духовная и культурная агрессия уже давно, её истоки можно найти в инаковости нашей страны в сравнении с США или их союзниками, добавил предстоятель РПЦ.

"Бельмо в глазу": Россию хотят стереть с лица земли, уверен патриарх Кирилл

"Бельмо в глазу": Россию хотят стереть с лица земли, уверен патриарх Кирилл

Ранее патриарх Кирилл заявил, что мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Он признал, что в нынешнее время человечество не готово следовать по пути жизни, которую предложил Создатель.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Светлана Оперук

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