Москвичей предупредили об ожидающемся гололёде

В ближайшее время на дорогах Москвы ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ столицы во "ВКонтакте".

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа — с сохранением до конца текущих суток — местами в Москве ожидается гололёд, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Спасатели в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных манёвров и быть внимательными на дороге.