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4 ноября, 12:29

Москвичей предупредили об ожидающемся гололёде

МЧС: Гололедица ожидается на дорогах Москвы в ближайшие два часа

В ближайшее время на дорогах Москвы ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ столицы во "ВКонтакте".

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа — с сохранением до конца текущих суток — местами в Москве ожидается гололёд, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Спасатели в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных манёвров и быть внимательными на дороге.

Вильфанд: Предстоящая зима в Центральной России будет холоднее предыдущей

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Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в Москве среднесуточная температура воздуха составит меньше плюс пяти градусов, а затем всё будет зависеть от антициклона. Вместе с тем эксперт объяснила, когда в столицу придёт зима.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Светлана Оперук
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