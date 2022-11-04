Москвичей предупредили об ожидающемся гололёде
МЧС: Гололедица ожидается на дорогах Москвы в ближайшие два часа
В ближайшее время на дорогах Москвы ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ столицы во "ВКонтакте".
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа — с сохранением до конца текущих суток — местами в Москве ожидается гололёд, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.
Спасатели в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных манёвров и быть внимательными на дороге.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в Москве среднесуточная температура воздуха составит меньше плюс пяти градусов, а затем всё будет зависеть от антициклона. Вместе с тем эксперт объяснила, когда в столицу придёт зима.
Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей