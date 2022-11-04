Путин назвал идиотской пропаганду националистических идей в Донбассе
Путин заявил о необходимости восстановления памятников истории в Донбассе
Восстанавливать музеи и памятники истории в Донбассе крайне важно для того, чтобы местные жители "понимали, откуда они родом", несмотря на годы националистической пропаганды. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с волонтёрами на Красной площади.
Глава государства отметил, что нужно восстанавливать как жильё, так и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры, музеи в Донбассе.
"Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с той землёй, с этими людьми, прежде всего они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей, абсолютно идиотской националистической пропаганды, понимали, откуда они родом", — заявил Путин.
Он также добавил, что молодые люди, которые выросли в условиях "сумасшедшей" пропаганды в Донбассе, должны понимать, что их нынешняя позиция является правильной и основанной на исторической традиции предков.
Ранее Лайф сообщал о том, что активистка Общероссийского народного фронта из Харькова Татьяна Нодь попросила президента РФ Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для беженцев.