Восстанавливать музеи и памятники истории в Донбассе крайне важно для того, чтобы местные жители "понимали, откуда они родом", несмотря на годы националистической пропаганды. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с волонтёрами на Красной площади.

Глава государства отметил, что нужно восстанавливать как жильё, так и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры, музеи в Донбассе.

"Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с той землёй, с этими людьми, прежде всего они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей, абсолютно идиотской националистической пропаганды, понимали, откуда они родом", — заявил Путин.

Он также добавил, что молодые люди, которые выросли в условиях "сумасшедшей" пропаганды в Донбассе, должны понимать, что их нынешняя позиция является правильной и основанной на исторической традиции предков.