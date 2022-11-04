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4 ноября, 13:05

Путин подписал закон о снятии запрета на мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Граждане с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений могут быть призваны в рамках мобилизации. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, исключением станет несколько статей Уголовного кодекса. В частности, речь идёт о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также статьях о госизмене, шпионаже, организации экстремистского сообщества, вооружённом мятеже, угоне воздушного судна, теракте и захвате заложников.

Кроме того, под действие этого закона не подпадут осуждённые по статьям о возбуждении ненависти или вражды, посягательстве на жизнь государственного деятеля, насильственном захвате власти и угоне воздушного судна.

Путин подписал закон о статусе добровольцев, содействующих ВС РФ

Путин подписал закон о статусе добровольцев, содействующих ВС РФ

Ранее Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации. Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовой информации.

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Артур Лапсаков

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