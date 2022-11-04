Врач рассказала, в каких случаях бессонные ночи являются нормой

Время, которое необходимо человеку на сон, напрямую зависит от возраста. Сколько именно рекомендуется пребывать в царстве Морфея, рассказала Лайфу консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" и врач общей практики Екатерина Серебренникова.

Медик отметила, что новорождённый спит 16 часов в сутки, но со временем количество ночного сна сокращается. Например, ребёнок от года восполняет его дневным тихим часом. У детей идёт формирование нервной системы и деление клеток головного мозга, это требует много сил.

"Взрослым тоже необходим отдых: хотя бы 20 минут тишины днём и 7–8 часов сна ночью (и ложиться не позже 12, а лучше, конечно, раньше). Во время сна у взрослых происходят не менее важные процессы", — заявила Серебренникова.

В случае трудностей с засыпанием она рекомендует обратиться к специалисту. Малышей нужно отводить к педиатру, поскольку проблемы могут носить серьёзный характер. Дошкольникам и подросткам для начала стоит обратиться к неврологу или детскому психологу, а вот взрослому следует идти к сомнологу.

"Бессонные ночи — это нормально, если это не две-три ночи подряд или больше. Если вы не спите несколько ночей подряд, то это повод для обращения к врачу. Бессонницу как диагноз ставят, если у пациента есть жалобы на плохое засыпание или трудности с засыпанием и качеством сна и это происходит не реже чем три раза в неделю в течение месяца", — заявила Екатерина Серебренникова.

В случае же, если проблема со сном не системная, а вызвана стрессом или переутомлением, могут помочь медитация, дыхательные практики, строгое соблюдение режима. Если проблемы с засыпанием у ребёнка, то можно завести ритуал: чтение на ночь, небольшой разговор перед сном. Обязательно погладьте ребёнка по голове, поцелуйте или обнимите — это поможет малышу почувствовать, что он в безопасности, и снизит уровень тревоги.