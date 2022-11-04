Россиянам могут запретить заключать сделки с недвижимостью в Финляндии

Министерство обороны Финляндии собирается изучить возможность дополнительного ограничения по сделкам с недвижимостью для российских граждан. В частности, речь идёт о полном запрете на владение жильём.

Кроме того, как сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства, в рамках разрабатываемого проекта будут изучены и другие возможные варианты развития надзора за владением недвижимостью за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

"Поскольку ситуация с безопасностью в Европе продолжает оставаться напряжённой, есть необходимость в ещё более точной оценке владения недвижимостью за пределами зоны ЕС/ЕЭЗ и его возможного ограничения в Финляндии", — отметил финский министр обороны Антти Кайкконен.