Россиянам могут запретить заключать сделки с недвижимостью в Финляндии
Минобороны Финляндии изучит вопрос запрета сделок с недвижимостью россиянам
Министерство обороны Финляндии собирается изучить возможность дополнительного ограничения по сделкам с недвижимостью для российских граждан. В частности, речь идёт о полном запрете на владение жильём.
Кроме того, как сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства, в рамках разрабатываемого проекта будут изучены и другие возможные варианты развития надзора за владением недвижимостью за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).
"Поскольку ситуация с безопасностью в Европе продолжает оставаться напряжённой, есть необходимость в ещё более точной оценке владения недвижимостью за пределами зоны ЕС/ЕЭЗ и его возможного ограничения в Финляндии", — отметил финский министр обороны Антти Кайкконен.
Ранее Лайф писал, что в Финляндии власти при необходимости могут экспроприировать имущество россиян. Такую возможность допустил министр обороны этой страны Антти Кайкконен.
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