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4 ноября, 13:35

Россиянам могут запретить заключать сделки с недвижимостью в Финляндии

Минобороны Финляндии изучит вопрос запрета сделок с недвижимостью россиянам

Министерство обороны Финляндии собирается изучить возможность дополнительного ограничения по сделкам с недвижимостью для российских граждан. В частности, речь идёт о полном запрете на владение жильём.

Кроме того, как сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства, в рамках разрабатываемого проекта будут изучены и другие возможные варианты развития надзора за владением недвижимостью за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

"Поскольку ситуация с безопасностью в Европе продолжает оставаться напряжённой, есть необходимость в ещё более точной оценке владения недвижимостью за пределами зоны ЕС/ЕЭЗ и его возможного ограничения в Финляндии", — отметил финский министр обороны Антти Кайкконен.

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Ранее Лайф писал, что в Финляндии власти при необходимости могут экспроприировать имущество россиян. Такую возможность допустил министр обороны этой страны Антти Кайкконен.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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