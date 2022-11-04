Le Figaro: Союзники раскритиковали Шольца из-за визита в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике со стороны союзников из-за визита в Китай, так как его действия идут "вразрез с общей европейской линией". Об этом сообщает издание Le Figaro.

По мнению автора материала, отношение Берлина к Китаю должно быть в чём-то партнёрским, а в чём-то конкурентным.

"Шольц действует вразрез с общей европейской линией. Политика Берлина в отношении Пекина может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой", — написал автор статьи.

Шольца уже обвиняли в излишней самостоятельности относительно решений по Украине. А теперь, по мнению французского издания, он ещё больше усугубил своё положение, когда отправился в Китай вместе с крупными немецкими бизнесменами. Автор статьи считает, что с Шольцем должен был поехать в Китай и президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако, по информации Reuters, канцлер сам отказался брать его с собой.

Издание напомнило, что в 2019 году французский лидер пригласил на встречу с Си Цзиньпином прежнего канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.