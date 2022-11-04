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4 ноября, 13:54

Путин поздравил россиян с Днём народного единства, отметив их преданность Родине

Российский лидер Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём народного единства. Как подчеркнул глава государства, этот праздник означает общую сплочённость и сердечную преданность Родине.

"Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с праздником, который означает нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплочённость многонационального народа страны", — сказал Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России.

Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох" в Москве

Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох" в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что Путин в День народного единства на Красной площади возложил букет красных роз к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Кроме того, во время беседы с активистами Путин заявил о необходимости восстановления памятников истории в Донбассе.

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LIFE

Александр Юнашев

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