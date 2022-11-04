Путин поздравил россиян с Днём народного единства, отметив их преданность Родине

Российский лидер Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём народного единства. Как подчеркнул глава государства, этот праздник означает общую сплочённость и сердечную преданность Родине.

"Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с праздником, который означает нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплочённость многонационального народа страны", — сказал Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России.