России бы неизбежно пришлось столкнуться с неонацистским украинским режимом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, если бы в феврале текущего года не были предприняты действия, то случилось бы всё то же самое, только с худших для Москвы позиций. Запад довёл ситуацию до той стадии, что она стала попросту "смертоносной" для нашей страны и "самоубийственной" для украинцев.

"Так называемые друзья Украины довели её до того, что ситуация в стране стала смертоносной для России, а для самой Украины — самоубийственной", — отметил российский лидер в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России.