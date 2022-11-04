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Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 14:06

Путин назвал неизбежным столкновение РФ с неонацистским украинским режимом

России бы неизбежно пришлось столкнуться с неонацистским украинским режимом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, если бы в феврале текущего года не были предприняты действия, то случилось бы всё то же самое, только с худших для Москвы позиций. Запад довёл ситуацию до той стадии, что она стала попросту "смертоносной" для нашей страны и "самоубийственной" для украинцев.

"Так называемые друзья Украины довели её до того, что ситуация в стране стала смертоносной для России, а для самой Украины — самоубийственной", — отметил российский лидер в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России.

Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох" в Москве
Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох" в Москве

Ранее Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной. Препятствуют диалогу, по словам главы государства, руководители киевского режима.

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Александр Юнашев
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