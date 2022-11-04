Путин: Запад очень умело подносил фитиль к распаду нашей страны
Псевдоценности на Украине навязывал Запад, перекроив сознание миллионов людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он указал, что таким образом была совершена попытка повлиять на распад России.
Владимир Путин заявил о навязывании Западом псевдоценностей на Украине. Видео © LIFE
Путин подчеркнул, что людей на Украине лишили их подлинной истории, внедряя в их сознание ненависть.
"К сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории. Всё сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны", — сказал Путин на встрече с историками и религиозными деятелями.
Ранее Владимир Путин заявил о том, что в Донбассе крайне важно восстанавливать музеи и памятники истории, чтобы местные жители "понимали, откуда они родом".
LIFE