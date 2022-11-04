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Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 14:17
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В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Администрация Киева сообщила об объявленной в городе воздушной тревоге. Об этом сказано в телеграм-канале.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" — говорится в записи.

Граждан просят проследовать в укрытия.

Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет ни света, ни воды, ни отопления
Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет ни света, ни воды, ни отопления

Также тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Сумской областях.

Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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ТАСС / Friedemann Kohler / dpa

Артур Лапсаков
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