В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева сообщила об объявленной в городе воздушной тревоге. Об этом сказано в телеграм-канале.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" — говорится в записи.
Граждан просят проследовать в укрытия.
Также тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Сумской областях.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
ТАСС / Friedemann Kohler / dpa