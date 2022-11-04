В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Администрация Киева сообщила об объявленной в городе воздушной тревоге. Об этом сказано в телеграм-канале.

Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет ни света, ни воды, ни отопления

Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет ни света, ни воды, ни отопления

Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.