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4 ноября, 14:17

В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Администрация Киева сообщила об объявленной в городе воздушной тревоге. Об этом сказано в телеграм-канале.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" — говорится в записи.

Граждан просят проследовать в укрытия.

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Также тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Сумской областях.

Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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ТАСС / Friedemann Kohler / dpa

Артур Лапсаков

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