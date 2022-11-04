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4 ноября, 14:11

Путин: Россия вовремя и твёрдо поставила заслон попыткам исказить историю

Россия вовремя поставила прочный заслон всем попыткам исказить историю. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Подобные попытки были и в отношении России, они не прекращаются. Но мы вовремя и твёрдо поставили им прочный заслон", — сказал он на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

По словам российского лидера, отечественная история и культура являются базой национальной идентичности, менталитета, традиционных ценностей, воспитания подрастающего поколения, а также основой российской государственности.

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Позиции России по сохранению исторической памяти и своего суверенитета вызывают раздражение у некоторых стран на Западе, что происходило на протяжении веков, добавил президент.

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Путин: Запад очень умело подносил фитиль к распаду нашей страны

Ранее Лайф рассказывал, что Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох" в Москве. Экспозиция представлена в десяти тематических залах, где описывается исторический период от основания Древнерусского государства.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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