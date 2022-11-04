Конфликт на Украине, по сути, является противостоянием внутри одного народа. Русские и украинцы, как и в Гражданскую войну, были стравлены извне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России.

Путин назвал конфликт на Украине противостоянием внутри одного народа. Видео © LIFE

"Трудно и горько ещё и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идёт внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили", — сказал президент.

Россия, несмотря на сложившуюся ситуацию, с теплотой относилась и относится к украинцам, добавил он.