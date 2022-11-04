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Опубликовано 4 ноября 2022, 14:16

Путин назвал конфликт на Украине противостоянием внутри одного народа

Конфликт на Украине, по сути, является противостоянием внутри одного народа. Русские и украинцы, как и в Гражданскую войну, были стравлены извне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России.

Путин назвал конфликт на Украине противостоянием внутри одного народа. Видео © LIFE

"Трудно и горько ещё и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идёт внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили", — сказал президент.

Россия, несмотря на сложившуюся ситуацию, с теплотой относилась и относится к украинцам, добавил он.

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Ранее Путин заявил, что Запад навязал Украине псевдоценности, перекроив сознание миллионов людей. Глава государства указал, что таким образом была совершена попытка повлиять на распад России.

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Александр Юнашев
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