Путин назвал конфликт на Украине противостоянием внутри одного народа
Конфликт на Украине, по сути, является противостоянием внутри одного народа. Русские и украинцы, как и в Гражданскую войну, были стравлены извне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России.
Путин назвал конфликт на Украине противостоянием внутри одного народа. Видео © LIFE
"Трудно и горько ещё и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идёт внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили", — сказал президент.
Россия, несмотря на сложившуюся ситуацию, с теплотой относилась и относится к украинцам, добавил он.
Ранее Путин заявил, что Запад навязал Украине псевдоценности, перекроив сознание миллионов людей. Глава государства указал, что таким образом была совершена попытка повлиять на распад России.
LIFE