Путин заявил об искажении истории в угоду западной либеральной конъюнктуре

Многое на Западе определяет либеральная конъюнктура, в угоду ей ключевые исторические моменты подаются в искажённом виде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Путин — об искажении Западом истории в угоду его либеральной конъюнктуре. Видео © LIFE

"Нечто подобное (подгон истории под заданные шаблоны. — Прим. Лайфа) происходит и сейчас в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикальная либеральная конъюнктура текущая. В угоду ей ключевые исторические события подаются в совершенно искажённом, перевёрнутом виде, а правда отменяется", — сказал он.

По словам президента, нельзя повторять ошибки, которые совершались в советский период. Речь идёт о тех случаях, когда выводы учёных-гуманитариев подгонялись под заданные шаблоны. Для нынешнего Запада характерно извращение истории и вольное отношение к ней, подчеркнул он. Путин отметил, что лидеры этих стран таким образом коверкают сознание людей, размывают ценности и подтачивают жизненную опору.