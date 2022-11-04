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4 ноября, 14:24

Путин заявил, что россияне никогда не позволят Западу развалить страну

Российский народ никогда не позволит Западу развалить свою страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства.

Путин заявил, что россияне не позволят развалить свою страну. Видео © LIFE

"Направленные на ослабление, распад, уничтожение России — эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе тех событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать, будем защищать своё Отечество так же, как наши героические предки", — сказал президент.

Путин: Россия вовремя и твёрдо поставила заслон попыткам исказить историю

Путин: Россия вовремя и твёрдо поставила заслон попыткам исказить историю

Ранее Путин заявил, что псевдоценности на Украине навязывал Запад, перекроив сознание миллионов людей. Он указал, что таким образом была совершена попытка повлиять на распад России.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

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