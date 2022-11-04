Путин заявил, что россияне никогда не позволят Западу развалить страну

Российский народ никогда не позволит Западу развалить свою страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства.

"Направленные на ослабление, распад, уничтожение России — эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе тех событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать, будем защищать своё Отечество так же, как наши героические предки", — сказал президент.