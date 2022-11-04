Охлобыстин: У людей должно наступить осмысление Дня народного единства

День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, является молодым праздником, он появился в 2005 году. С течением времени россияне должны осмыслить его, считает актёр, режиссёр, продюсер Иван Охлобыстин.

Охлобыстин — о праздновании в России Дня народного единства. Видео © LIFE

"В данные времена это актуально, потому что это же освобождение от польско-литовской оккупации, мы ляхов погнали, вот он и актуальненький. И я надеюсь, что с течением времени... Всё зависит от того, как правильно подойдут к празднованию, что власти предержащие сумеют вложить в этот праздник. Почему он должен понравиться людям? Чтобы не просто лишний повод выпить, как говорится, но и какое-то осмысление должно быть", — сказал Охлобыстин в эфире шоу "Дайте сказать!".

Актёр добавил, что у России нет борьбы с украинцами и Украиной как таковой, а есть неприятие режима, царящего в этой стране, потворствующего самым низменным человеческим чувствам.

Также Охлобыстин рассказал, почему монархия и однопартийность свойственны русским людям, о сегодняшней политической ситуации и о том, как меняется архитектура мироустройства. Смотрите по ссылке.