Украинских беженцев с детьми выселили из отеля в Британии ради мигрантов

Украинских беженцев выселили из гостиницы в Великобритании, чтобы поместить в отель мигрантов. Об этом сообщает газета Times.

Это произошло после того, как главу МВД Соединённого Королевства Суэллу Браверман подвергли критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в Мэнстоне. Дело в том, что помещение рассчитано на размещение 1600 мигрантов, но сейчас там находится четыре тысячи человек​​​. Помимо этого, в центре были выявлены грубые нарушения санитарных норм, а также случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком. Поэтому было принято решение о переселении в отель.

По данным издания, ранее в гостинице проживали как минимум семь украинских семей. Сейчас их разместили в другие отели, но из-за этого дети беженцев вынуждены добираться в школу на такси.