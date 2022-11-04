НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 ноября, 15:18

Охлобыстин объяснил, зачем ездил в Донбасс с супругой, дочерью и зятем

Охлобыстин заявил, что ездил с семьёй в Донбасс, чтобы разобраться в происходящем

Актёр, режиссёр, продюсер Иван Охлобыстин в эфире шоу "Дайте сказать!" объяснил, зачем вместе с супругой Оксаной, дочерью Варварой и зятем Георгием ездил в Донбасс.

Охлобыстин объяснил, зачем вместе с семьёй ездил в Донбасс. Видео © LIFE

"Нам интересно, мы любим такое, честно говоря, нам [нужно], чтобы кровь бурлила. Мы в горы ходили, <…>, мы вообще такая довольно спортивная, военизированная семья. И плюс все хотели в этом разобраться. Варя хотела сама разобраться. Она девка очень такая прямая, честная. То, что предоставляла нам наша государственная идеология — не идеология, а пропаганда её не устраивала. Потому что ровно такое же можно найти и с той стороны. Я говорю — равность такая, убийственная равность. Она хотела разобраться сама. В этом невозможно разобраться, не поконтактировав лично с человеком", — рассказал Охлобыстин.

Иван Охлобыстин приступил к съёмкам фильма о жителях Донбасса

Иван Охлобыстин приступил к съёмкам фильма о жителях Донбасса

Дочь актёра поработала в госпиталях, познакомилась с очень многими хирургами, которые сейчас спасают сотни людей. И делала это в режиме нон-стоп. Также вместе с Иваном в Донбасс поехал его зять Георгий, которому всё происходящее интересно как режиссёру. После поездки, признался Охлобыстин, Варвара стала его пугать.

"Я говорю: "Варя, не жести, в нашей семье главный, самый мрачный патриот — это я", — добавил актёр.

Также Охлобыстин рассказал, почему монархия и однопартийность свойственны русским людям, о сегодняшней политической ситуации и о том, как меняется архитектура мироустройства. Смотрите по ссылке.

"Передать частичку любви": Бузова рассказала, зачем приехала в Донецк

"Передать частичку любви": Бузова рассказала, зачем приехала в Донецк

Напомним, Охлобыстин отвёз семью в ДНР и встретился с врио главы республики Денисом Пушилиным в сентябре. Пушилин в свою очередь отметил особую важность самоопределения для людей, несущих в народ культуру, причастных к ней. По его словам, Охлобыстин по поводу этого подчеркнул, что "всё стало на свои места".

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров