Охлобыстин объяснил, зачем ездил в Донбасс с супругой, дочерью и зятем

Актёр, режиссёр, продюсер Иван Охлобыстин в эфире шоу "Дайте сказать!" объяснил, зачем вместе с супругой Оксаной, дочерью Варварой и зятем Георгием ездил в Донбасс.

Охлобыстин объяснил, зачем вместе с семьёй ездил в Донбасс. Видео © LIFE

"Нам интересно, мы любим такое, честно говоря, нам [нужно], чтобы кровь бурлила. Мы в горы ходили, <…>, мы вообще такая довольно спортивная, военизированная семья. И плюс все хотели в этом разобраться. Варя хотела сама разобраться. Она девка очень такая прямая, честная. То, что предоставляла нам наша государственная идеология — не идеология, а пропаганда её не устраивала. Потому что ровно такое же можно найти и с той стороны. Я говорю — равность такая, убийственная равность. Она хотела разобраться сама. В этом невозможно разобраться, не поконтактировав лично с человеком", — рассказал Охлобыстин.

Дочь актёра поработала в госпиталях, познакомилась с очень многими хирургами, которые сейчас спасают сотни людей. И делала это в режиме нон-стоп. Также вместе с Иваном в Донбасс поехал его зять Георгий, которому всё происходящее интересно как режиссёру. После поездки, признался Охлобыстин, Варвара стала его пугать.

"Я говорю: "Варя, не жести, в нашей семье главный, самый мрачный патриот — это я", — добавил актёр.

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