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4 ноября, 15:03

Охлобыстин оценил возможность применения ядерного оружия

Охлобыстин: Специальная военная операция закончится без применения ядерной триады

Актёр, режиссёр и продюсер Иван Охлобыстин выразил надежду, что специальная военная операция на Украине закончится без применения ядерной триады. Об этом он заявил в шоу "Дайте сказать!".

Охлобыстин — о вероятности ядерного конфликта. Видео © LIFE

"Нет, специальная военная операция, я надеюсь, закончится без применения ядерной триады. Я надеюсь, есть здравый смысл-то у людей. По большому счёту, даже если его нет, президент же рассказал, как правильно будет <...> Нужно слушать патриарха, поскольку опять же проанализировать мы не можем, нельзя достичь объективного взгляда, потому что очень много источников информации, очень много авторитетных людей, у каждого своё мнение", — сказал Охлобыстин.

Он также добавил, что идёт борьба за русскую цивилизацию, за Русский мир. Охлобыстин напомнил, что, по словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Россия борется с Антихристом и Путин "ведёт нас в бой".

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Также Охлобыстин рассказал, почему монархия и однопартийность свойственны русским людям, о сегодняшней политической ситуации и о том, как меняется архитектура мироустройства. Смотрите по ссылке.

Ранее Лайф сообщал о том, что международное агентство по атомной энергии не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине по итогам инспекции трёх объектов в этой стране.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Илья Суриков

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