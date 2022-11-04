Охлобыстин оценил возможность применения ядерного оружия

Актёр, режиссёр и продюсер Иван Охлобыстин выразил надежду, что специальная военная операция на Украине закончится без применения ядерной триады. Об этом он заявил в шоу "Дайте сказать!".

Охлобыстин — о вероятности ядерного конфликта. Видео © LIFE

"Нет, специальная военная операция, я надеюсь, закончится без применения ядерной триады. Я надеюсь, есть здравый смысл-то у людей. По большому счёту, даже если его нет, президент же рассказал, как правильно будет <...> Нужно слушать патриарха, поскольку опять же проанализировать мы не можем, нельзя достичь объективного взгляда, потому что очень много источников информации, очень много авторитетных людей, у каждого своё мнение", — сказал Охлобыстин.

Он также добавил, что идёт борьба за русскую цивилизацию, за Русский мир. Охлобыстин напомнил, что, по словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Россия борется с Антихристом и Путин "ведёт нас в бой".

Также Охлобыстин рассказал, почему монархия и однопартийность свойственны русским людям, о сегодняшней политической ситуации и о том, как меняется архитектура мироустройства. Смотрите по ссылке.