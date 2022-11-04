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4 ноября, 14:54

Воздушная тревога звучит уже почти по всей Украине

Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины

Воздушная тревога зазвучала ещё в восьми регионах Незалежной на севере и западе страны, свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

Сирены звучат в Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Сумской областях. Граждан просят проследовать в укрытия.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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