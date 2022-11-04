Воздушная тревога звучит уже почти по всей Украине

Воздушная тревога зазвучала ещё в восьми регионах Незалежной на севере и западе страны, свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Сумской областях. Граждан просят проследовать в укрытия.