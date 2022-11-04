Воздушная тревога звучит уже почти по всей Украине
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины
Воздушная тревога зазвучала ещё в восьми регионах Незалежной на севере и западе страны, свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".
Сирены звучат в Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Сумской областях. Граждан просят проследовать в укрытия.
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