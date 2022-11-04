Политолог оценил шансы Трампа вновь стать президентом США

У бывшего президента США Дональда Трампа мало шансов снова занять этот пост. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил политолог Дмитрий Журавлёв.

"В прошлый раз он выиграл, потому что никто этого не ожидал. Все понимают, что Трамп опасен. В Демократической партии прямо говорят, что главная задача — не допустить к власти республиканцев, а именно Трампа. Все ресурсы демократов будут брошены на его уничтожение", — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт объяснил, почему миллиардер снова захочет вступить в президентскую гонку. Журавлёв считает, что всё дело в его характере. Специалист подчеркнул, что Трамп является человеком, который отвечает за совершённые поступки. Политолог напомнил, что 45-й американский лидер уже несколько раз разорялся. И если предпринимателю нанести удар, то он не оставит его без ответа, уверен Журавлёв.

При этом если Трамп победит на новых выборах, то Америку ждут большие изменения. Так, политолог убеждён, что достанется прежде всего противникам бизнесмена. Журавлёв считает, что миллиардер может объявить борьбу с финансистами. В этой связи эксперт напомнил об обысках у Трампа, о которых стало известно этим летом. По словам специалиста, Трамп имел право рассекречивать данные и забирать официальные документы во время своего президентского срока.