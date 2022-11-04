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4 ноября, 15:16

Путин наградил 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты орденом Жукова

По указу президента России Владимира Путина 336-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты награждена орденом Жукова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, бригаду отметили за массовый героизм в боях.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты", — сказано в документе.

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Kremlin.ru

Илья Суриков

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