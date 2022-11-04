Президент России Владимир Путин назвал бредом утверждения о том, что Украина якобы во Вторую мировую войну освободила Европу от нацизма, раз в Красной Армии были "украинские фронты". Выступая на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства, глава государства напомнил, что в те годы плечом к плечу воевали представители всех народов.

Путин назвал бредом утверждения о том, что Украина якобы освободила Европу от нацизма. Видео © LIFE

"Нужно зёрна от плевел отделять и показывать, где настоящие факты. Ну как можно говорить, что Украина освободила Европу? Ну какой-то бред! Там что, на этом фронте, воевали одни украинцы? А Карельский фронт? Там что, воевали одни карелы? А Ленинградский — одни ленинградцы? А Воронежский — воронежцы? А Степной? Монголо-татары и степняки какие-то? Ну бред!" — сказал российский лидер.

Однако "всю эту чушь" десятилетиями вколачивают в головы миллионов людей в ЕС. Подобное необходимо отсекать и рассказывать реальные факты, подчеркнул Путин.