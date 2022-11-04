Путин назвал бредом утверждения о том, что Украина якобы освободила Европу от нацизма
Президент России Владимир Путин назвал бредом утверждения о том, что Украина якобы во Вторую мировую войну освободила Европу от нацизма, раз в Красной Армии были "украинские фронты". Выступая на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства, глава государства напомнил, что в те годы плечом к плечу воевали представители всех народов.
Путин назвал бредом утверждения о том, что Украина якобы освободила Европу от нацизма. Видео © LIFE
"Нужно зёрна от плевел отделять и показывать, где настоящие факты. Ну как можно говорить, что Украина освободила Европу? Ну какой-то бред! Там что, на этом фронте, воевали одни украинцы? А Карельский фронт? Там что, воевали одни карелы? А Ленинградский — одни ленинградцы? А Воронежский — воронежцы? А Степной? Монголо-татары и степняки какие-то? Ну бред!" — сказал российский лидер.
Однако "всю эту чушь" десятилетиями вколачивают в головы миллионов людей в ЕС. Подобное необходимо отсекать и рассказывать реальные факты, подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что псевдоценности на Украине навязывал Запад, перекроив сознание миллионов людей. Он указал, что таким образом была совершена попытка повлиять на распад России.
LIFE