Путин заявил, что идея Польши поглотить Украину до сих пор жива

В Польше до сих пор существует идея поглощения Украины и создания великого государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России.

Путин рассказал об идее Польши поглотить Украину. Видео © LIFE

"Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства "от моря до моря", перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс: от Балтийского моря до Чёрного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то жива: идея поглощения Украины никуда не делась", — отметил Путин.

Он также добавил, что, несмотря на проблемы в отношениях, Россия относилась и будет относиться к Польше с уважением.