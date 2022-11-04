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4 ноября, 15:36

Путин заявил, что идея Польши поглотить Украину до сих пор жива

В Польше до сих пор существует идея поглощения Украины и создания великого государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России.

Путин рассказал об идее Польши поглотить Украину. Видео © LIFE

"Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства "от моря до моря", перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс: от Балтийского моря до Чёрного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то жива: идея поглощения Украины никуда не делась", — отметил Путин.

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Он также добавил, что, несмотря на проблемы в отношениях, Россия относилась и будет относиться к Польше с уважением.

Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Путин назвал бредом утверждения о том, что Украина якобы во Вторую мировую войну освободила Европу от нацизма, раз в Красной армии были "украинские фронты".

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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