Россиянам дали модные советы, как правильно носить вязаные вещи

Главным трендом осенне-зимнего сезона являются вязаные вещи, причём одежда должна греть, но не выглядеть громоздко. Поэтому этой осенью рекомендуется носить кашемир, шерсть в сочетании с хлопком или акрилом. Об этом в беседе с газетой "Вечерняя Москва" рассказала эксперт в области моды и стиля Татьяна Селезнёва.

"Когда начинается отопительный сезон, лучше иметь в гардеробе вещи из более тонкого трикотажа. Они хорошо греют и не выглядят громоздко. Например, кашемир, шерсть в сочетании с хлопком, акрилом, вискоза", — сказала она.

По словам эксперта, почти все бренды теперь стали добавлять в свою линейку трикотажную группу вещей. Вязаные можно заправить в брюки и юбки, и лучше это сделать спереди или сбоку, чтобы силуэт не казался крупным. Аналогичный совет касается и шарфов: следует перекинуть через плечо один конец или сделать одну петлю, а не заматывать сильно. В моде сегодня и вязаные костюмы: пуловер с брюками, кардиганы, платья. Стоит обратить внимание и на воротники-хомуты.

Селезнёва рассказала, что хит этой осени — свитеры массивной вязки с V-образным вырезом горловины или широким вырезом-лодочкой. Особенно они подходят для случаев, когда хочется подчеркнуть зону декольте и плечи. Цена таких свитеров — от 1200 рублей. В этом сезоне будут хорошо смотреться вязаные варежки с различными узорами ярких цветов или спокойных нежных тонов, их стоимость составляет от 400 рублей. Что касается кардиганов, то их рекомендуется сочетать с классическими сапогами с плотно прилегающим к ноге голенищем или ботильонами. Цена вопроса — от 1800 рублей.

А мужчинам стилисты предлагают обратить внимание на свитеры с оленями, ёлками и орнаментами в скандинавском стиле, идеально для домашнего образа. Их стоимость составляет от 1500 рублей. Фаворит сезона — вязаное пальто с крупными элементами, приветствуются модели оверсайз, длины миди или макси, подчеркнула эксперт. Цена — от 3500 рублей. К трендам этого сезона относятся также платье-макси, связанное английской резинкой (от 1500 рублей), вязаная жилетка (от 1200 рублей), свитер на молнии в сочетании с рубашкой или футболкой (от 1300 рублей).

А ещё придать изюминку старому свитеру можно с помощью крупных пуговиц с этническими узорами. Стоимость комплекта варьируется от 200 до 400 рублей. Селезнёва также отметила изделия с лёгкой ажурной вязкой и вязкой, которая напоминает рыболовецкую сеть (от 1300 рублей). Стоит обратить внимание на вязаные вещи ярких цветов, причём не кислотных оттенков, а деликатных, напоминающих лето (от 1800 рублей). Другой актуальной темой стало сочетание лёгких тканей с тяжёлыми, например, это могут быть шифоновые юбки и свитеры грубой вязки. Для создания такого образа уйдёт на низ от 800 рублей, а на верх — от 1000 рублей.