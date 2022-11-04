В России нужно реабилитировать систему пионерских лагерей, чтобы сформировать правильные патриотические ценности у детей. Об этом заявил актёр, режиссёр, продюсер Иван Охлобыстин.

Охлобыстин рассказал, как сформировать у детей правильные патриотические ценности. Видео © LIFE

"Прежде всего реабилитировал бы систему пионерлагерей, спортивных пионерлагерей и туда ветеранов СВО (спецоперации на Украине. — Прим. Лайфа) брал бы вменяемых. Там особой жести не надо. Надо просто, чтобы девчата и ребята получили кайф от беготни в "Зарнице". Я получал, там целая у меня интрига была", — сказал Охлобыстин в эфире шоу "Дайте сказать!".

Он также поделился, как приучал детей к классической музыке. Всё началось с того, что однажды актёр посмотрел документальный фильм, в котором воду замораживали под музыку известного немецкого композитора Иоганна Баха.

"Я подумал: человек состоит на 70% из воды. Следовательно, Бах его облагораживает, то есть хорошая высокая музыка, а Бах проверенный. Я купил маленький транслятор, дешёвенький, понимая, что с ним будет происходить дальше. И у меня много лет, лет десять, если не больше, постоянно фоном звучит Бах", — отметил режиссёр.

При этом он признался, что детям не всегда нравилась такая окружающая обстановка в доме, из-за чего они возмущались. Охлобыстин рассказал, что записал музыку на флешку. В квартире сначала звучал орган, а потом клавесин. Однако со временем выросшие дети поняли, что скучают по этим композициям. Продюсер заключил, что теперь Бах у них ассоциируется с отцом.

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