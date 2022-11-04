Нарышкин заявил, что деструктивные силы пытаются разрушить историческую память

Деструктивные силы стремятся разрушить историческую память, чтобы расколоть российское общество. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на встрече президента РФ Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий России.

"Существуют деструктивные силы, которые целенаправленно пытаются разрушить нашу историческую память, чтобы расколоть общество и посеять рознь", — сказал он.

Нарышкин добавил, что именно так развивались и события в Незалежной, где буквально на глазах у одного поколения страна из процветающей советской Украинской республики превратилась в диктатуру и "послушный и злобный инструмент тоталитарно-либеральных режимов Запада", которые агрессивны по отношению к РФ. Глава СВР подчеркнул, что в борьбе против исторической лжи и фальсификации самым эффективным оружием является историческая правда.