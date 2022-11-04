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4 ноября, 16:32

Путин: "Бандеровское руководство" Украины думает лишь о миллиардах в западных банках

"Бандеровское руководство" Украины печётся лишь о миллиардах, которые спрятаны в западных банках, но не задумывается о последствиях происходящего. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства.

"Бандеровское руководство думает, наверное, только в основном о деньгах, которые спрятаны в западных банках. Я имею в виду политическое руководство, [которое] использует бандеровцев для того, чтобы выслуживаться перед теми, кто контролирует их миллионы и миллиарды в западных банках", — сказал российский лидер.

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Ранее Путин назвал конфликт на Украине противостоянием внутри одного народа. По его словам, русские и украинцы, как и в Гражданскую войну, вновь были стравлены извне. При этом Москва, несмотря на сложившуюся ситуацию, с теплотой относилась и относится к украинцам, добавил президент.

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LIFE

Наталья Исакова

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