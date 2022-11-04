Путин: "Бандеровское руководство" Украины думает лишь о миллиардах в западных банках

"Бандеровское руководство" Украины печётся лишь о миллиардах, которые спрятаны в западных банках, но не задумывается о последствиях происходящего. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства.

"Бандеровское руководство думает, наверное, только в основном о деньгах, которые спрятаны в западных банках. Я имею в виду политическое руководство, [которое] использует бандеровцев для того, чтобы выслуживаться перед теми, кто контролирует их миллионы и миллиарды в западных банках", — сказал российский лидер.