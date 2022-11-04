Депутат Матвейчев: Без народного единства не было бы победы над Наполеоном и Гитлером

Праздник День народного единства уходит историческими корнями в далёкое прошлое и отражает суть общества России, где сила скрывается именно в объединении. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что этот день отмечался ещё со времён царя Алексея Михайловича.

"Этот праздник сегодня символизирует буквально то же самое, что было тогда: Россию пытались поработить внешние интервенции, и стране пришлось противостоять силам, что называется, коллективного Запада. И такое повторялось каждый год. Мы помним не только польское нашествие, за которым, естественно, ещё раз повторим, маячили другие державы. Мы помним шведскую интервенцию, мы помним ещё через сто лет нашествие Наполеона со всеми европейскими армиями. Мы помним нашествие Гитлера. И без народного единства победы быть не могло: буквально объединялись все народы нашей страны", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что сегодня можно наблюдать то же единство в рамках специальной военной операции на Украине, ведь главой Министерства обороны является тувинец Сергей Шойгу, а об успехах чеченских бойцов из батальона "Ахмат" говорят каждый день. Кроме того, в СВО участвуют военные и добровольцы из разных республик и регионов, в Сети полно доказательств их подвигов. Армия, которая сейчас сражается на Украине, по истине многонациональна, добавил депутат.

"Запад несёт угрозу нам всем, Западу не нужны никакие религии, не только православие, но и мусульманство. Всё это должно быть стёрто с лица земли, и именно за этим Запад идёт, именно это он провоцирует. Конечно, попутно и есть экономический интерес подобрать к рукам гигантские ресурсы России", — отметил Матвейчев.

По словам депутата, Европа без российских дешёвых ресурсов "моментально превращается в тыкву, как в сказке про Золушку", вся напускная красота пропадает по велению "доброй волшебницы по имени Россия". Он также отметил, что многие философы говорили об очистительном эффекте войны для общества, ведь в таких условиях человек встаёт на грань выбора между добром и злом. Причём часто мыслителей ругали за такие высказывания, заявляя, что они одобряют боевые действия. Однако, как говорил немецкий философ Георг Гегель, "без войн государства бы заросли тиной, как озеро превращается в болото без ветра", подчеркнул Матвейчев. Он отметил, что подобная встряска нужна людям, как организму нужны физические нагрузки, иначе он "жирнеет и тупеет".

"Вот таким ожирневшим, отупевшим сейчас в значительной степени предстаёт Запад. Да и скоро его могущество закончится. У нас же, конечно, процессы самоочищения произошли. Мы увидели, что порядка миллиона наших граждан стали нашими бывшими соотечественниками. Они покинули территорию России. Трагедии в этом никакой нет", — добавил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что ставить крест на таких гражданах нельзя, ведь через несколько лет они вернуться с развеянными иллюзиями по поводу Запада, других культур, отношения к русским и России. Они поймут, что жили в самой лучшей и комфортной стране, заключил Матвейчев.