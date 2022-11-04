На северо-востоке Украины погиб 23-летний наёмник из США

Американский наёмник погиб в результате артобстрела на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. Как сообщает издание Daily Beast, у 23-летнего Скайлера Джеймса Греггса не было военного опыта, однако он решил сражаться на стороне ВСУ из-за того, что у него много друзей в Незалежной.

Отец американца был против его присоединения к интернациональному легиону, но в апреле Греггс сбежал из дома. После минимальной военной подготовки его отправили в Харьковскую область в качестве пулемётчика. В июле парень получил ранение в результате атаки российского беспилотника. Иностранца прооперировали в полтавском госпитале, после чего он снова решил вернуться на передовую.

И вот в конце октября позиция части, в которой был американец, подверглась обстрелу. В результате атаки несколько человек получили тяжёлые ранения, в том числе и Греггс. Издание из соображений секретности не раскрывает точное место гибели наёмника, но при этом отмечает, что тот скончался на северо-востоке Украины.