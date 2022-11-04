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Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 18:04
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Бербок: "Большая семёрка" отодвинула решение многих задач из-за ситуации на Украине

"Большая семёрка" отложила решение многих задач из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделала глава немецкого МИД Анналена Бербок.

"Мы за эти 254 дня решение многих задач совершенно сознательно отодвинули назад", — подчеркнула она по итогам встречи министров иностранных дел в Мюнстере.

Бербок уточнила, что в это время западные страны выделяли миллиарды для помощи Незалежной.

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Ранее Лайф писал, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз его объём составляет 400 миллионов долларов, он включает в том числе чешские танки Т-72.

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Getty Images / Rolf Vennenbernd/ Рicture alliance

Никита Осипов
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