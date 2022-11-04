Бербок: "Большая семёрка" отодвинула решение многих задач из-за ситуации на Украине
"Большая семёрка" отложила решение многих задач из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделала глава немецкого МИД Анналена Бербок.
"Мы за эти 254 дня решение многих задач совершенно сознательно отодвинули назад", — подчеркнула она по итогам встречи министров иностранных дел в Мюнстере.
Бербок уточнила, что в это время западные страны выделяли миллиарды для помощи Незалежной.
Ранее Лайф писал, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз его объём составляет 400 миллионов долларов, он включает в том числе чешские танки Т-72.
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