НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 ноября, 18:04

Бербок: "Большая семёрка" отодвинула решение многих задач из-за ситуации на Украине

"Большая семёрка" отложила решение многих задач из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделала глава немецкого МИД Анналена Бербок.

"Мы за эти 254 дня решение многих задач совершенно сознательно отодвинули назад", — подчеркнула она по итогам встречи министров иностранных дел в Мюнстере.

Бербок уточнила, что в это время западные страны выделяли миллиарды для помощи Незалежной.

Конгрессвумен Грин заявила, что Украине не достанется ни цента при победе республиканцев

Конгрессвумен Грин заявила, что Украине не достанется ни цента при победе республиканцев

Ранее Лайф писал, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз его объём составляет 400 миллионов долларов, он включает в том числе чешские танки Т-72.

Обложка ©

Getty Images / Rolf Vennenbernd/ Рicture alliance

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров