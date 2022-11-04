Бербок: "Большая семёрка" отодвинула решение многих задач из-за ситуации на Украине

"Большая семёрка" отложила решение многих задач из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделала глава немецкого МИД Анналена Бербок.

"Мы за эти 254 дня решение многих задач совершенно сознательно отодвинули назад", — подчеркнула она по итогам встречи министров иностранных дел в Мюнстере.

Бербок уточнила, что в это время западные страны выделяли миллиарды для помощи Незалежной.