Народный артист России Владимир Машков выступил перед ранеными участниками СВО в филиале № 3 госпиталя им. Н.Н. Бурденко. Вместе с ним в учреждение приехали и артисты Театра Олега Табакова. Выступление прошло в формате творческой встречи.

Владимир Машков и артисты Театра Олега Табакова выступили перед ранеными бойцами СВО. Видео © Предоставлено Лайфу

Машков, обращаясь со сцены к участникам СВО, заявил, что они получили бесценный опыт по познанию самих себя и должны рассказать об этом людям.

"Были у одного французского поэта слова такие: "Я знаю всё, но только не себя". Такое стихотворение. Но я понимаю, что у вас большое преимущество перед всеми, кто не прошёл эти испытания. У нас у всех были испытания, иногда несовместимые с жизнью. Но вы прошли эти испытания и узнали себя. Это невероятное открытие, которое вам нужно будет нести людям. Это самое важное открытие в жизни — познакомиться с собой", — сказал он.

Артисты читали стихи и исполняли известные композиции Владимира Высоцкого, а также песни военных лет, такие как "Катюша" и "Тёмная ночь". После выступления военнослужащие и медики сделали фотографии на память и пообщались с артистами в неформальной обстановке.