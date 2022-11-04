Аршавин: Кака не знает о возможном матче с ветеранами национальной команды Бразилии

Воспитанник "Сан-Паулу" Кака ничего не знает о возможном матче с ветеранами национальной команды Бразилии. Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявил экс-футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин.

"Я разговаривал с Кака, он вообще не в курсе про этот матч <...> Он на меня такими глазами посмотрел: "Андрей, ты про что?" Честно, ничего не знаю. Если матч будет — приму участие. Нет так нет", — сказал он.

Аршавин добавил, что по поводу игры ему звонил заслуженный тренер России Александр Бородюк, однако конкретной информации об этом пока нет.