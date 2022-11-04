Под Херсоном поймали наводчика украинских военных, который следил за дивизией ВДВ

В Каховском районе Херсонской области был задержан наводчик, который передавал ВСУ информацию о перемещении 76-й дивизии ВДВ. По данным РИА "Новости", злоумышленник, которого зовут Дмитрий Гавриляк, корректировал артиллерийские удары по месту нахождения бойцов.

"Дмитрий Гавриляк 1988 года рождения в период с 3 по 4 октября 2022 года осуществлял фото- и видеофиксацию передвижений подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в районе пункта временной дислокации, в ночь с 5 на 6 октября 2022 года фиксировал места попаданий артиллерии ВСУ, утром 6 октября 2022 года зафиксировал результаты огневого поражения подразделений дивизии", — заявил представитель силовиков.

Мужчина рассказал, что отправлял данные через мессенджеры солдатам Незалежной, а также родственникам в Польше. Информацию о передвижениях бойцов он получал через различные телеграм-боты. В смартфоне Гавриляка были записаны координаты дома в Каховском районе, где находилась взрывчатка, сделанная из нескольких гранатомётов. Так как достать устройство не получалось из-за угрозы взрыва, оно было ликвидировано путём управляемого подрыва.