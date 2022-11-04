Путин разрешил "Нефтесервисным технологиям" купить активы Baker Hughes в РФ
Президент России Владимир Путин разрешил ООО "Нефтесервисные технологии" купить российские активы компании Baker Hughes из США. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, российская организация может приобрести 100% акций, которые принадлежат Baker Hughes Russia Holdings, а также все акции в компаниях "Ойлпамп сервис", "Би Джей Самотлор сервисиз восток", "Джей-Оу-Эй восток", "Оренбургнефтегеофизика", "Энергоинновации". Также "Нефтесервисные технологии" могут стать владельцами доли 99,9% в "Бейкер Хьюз сервисез рус", которая принадлежит Baker Hughes Energy International, и доли 0,1%, хозяином которой на данный момент является Baker Hughes Energy Europe.
Ранее Лайф рассказывал, что в Токио приветствуют решение акционеров консорциума Sodeco, который имеет долю в 30% в "Сахалине-1", сохранить участие в проекте после решения Москвы о его переводе в российскую юрисдикцию.